Петренко звинувачує Саакашвілі у брехні і збирається подати проти нього позов

Міністр юстиції Павло Петренко подасть позов про захист честі і гідності проти лідера політичної сили "Рух нових сил" Михэила Саакашвілі. Про це голва Мін'юсту заявив під час прес-конференції, передає "Українська правда".

Петренко сказав, що на мітингу під Мін'юстом 30 травня озвучували неправдиву інформацію: що Мін'юст відмовляє в реєстрації зміни назви партії "Рух нових сил" і при цьому незаконно зареєстрував партію "Блок Михайла Саакашвілі".

"Міністерство юстиції зареєструвало "Рух нових сил" буквально півроку тому... З приводу того, що міністерство нібито не реєструє зміну назви партії на "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". На сьогоднішній день ніяких документів з назвою партії Саакашвілі,"Рух нових сил" в Міністерстві юстиції немає", - заявив Петренко.

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Тому заяви про відмову у зміні назви він назвав "маніпуляцією".

Міністр пообіцяв зареєструвати зміни, якщо партія подасть всі необхідні документи для перейменування.

З приводу "Блоку Михайла Саакашвілі" Петренко пояснив, що до реєстрації Мін'юст зобов'язав суд:

"Більше року тому група громадян України, серед яких був однофамілець Саакашвілі (екс-керівника Одеської ОДА - ред.) – отримав паспорт і всі необхідні документи, – подала пакет документів на реєстрацію "Блоку Саакашвілі". Міністерство юстиції відмовило в реєстрації цієї партії. Ці громадяни звернулися в суд – і більше року у них були судові процеси до Вищого адмінсуду... ".

За словами Петренка, Михайло Саакашвілі був повідомлений про це, але протягом року не втрутився у справу, – і сьогодні це використовується як те, що нібито Мін'юст незаконно зареєстрував", хоча екс-керівник Одеської ОДА має у суді захищати свої інтереси.

"Сьогодні, коли я побачив акцію, ми запросили ініціаторів до конструктивного діалогу – і в цьому кабінеті були присутні кілька народних депутатів і безпосередньо Михайло Саакашвілі. Я дуже просто йому пояснив, що потрібно подати певні документи для того, щоб вони отримали реєстрацію партії, і що йому необхідно зробити зі своїми юристами, щоб це відбулося в рамках закону і швидко", – сказав міністр.

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Однак, за словами Петренка, Саакашвілі "опустився до рівня базарної людини, лаявся і намагався спровокувати бійку, вів себе нецензурно і неприпустимо".

Ніхто не має права шляхом тиску вимагати незаконних дій, сказав міністр.

Петренко вирішив подати позов про захист честі і гідності за заявами Саакашвілі. Він заявив, що викладе всі факти в своїй заяві.

Учасникам мітингу він порадив не довіряти виключно словам. "Якщо вас обманюють на акціях, вас точно обдурять в майбутньому", – заявив глава Мін'юсту.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті вже заявляли, що Мін'юст готовий зареєструвати зміну назви партії Саакашвілі як тільки отримає повний пакет документів.