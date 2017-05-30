НАБУ не відпустило Насірова на лікування до США

Детективи Національного антикорупційного бюро України відмовили відстороненому від посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову у наданні дозволу на виїзд за межі України. Як повідомила прес-служба відомства у Facebook, таке рішення було прийнято 30 травня за результатами розгляду клопотання підозрюваного.

Читайте такожСАП планує до середини червня завершити розслідування щодо Насірова"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він звернувся у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України з дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю проходження лікування", - заявили у НАБУ.

У Бюро нагадали, що 2 березня на території лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали голову ДФС та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою та службовим становищем").

За версією слідства, відсторонений голова ДФС у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій "газовій схемі Онищенка", на загальну суму 2,019 млрд грн.

7 березня Солом’янський районний суд м Києва обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави в розмірі 100 млн грн, яка внесена 16 березня.

"У разі виїзду закордон гарантувати повернення підозрюваного в Україну не може нічого, окрім його правосвідомості. Крім цього, між Україною та США не укладена угода про екстрадицію", - зауважили в НАБУ.