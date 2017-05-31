СБУ заборонила в'їзд до України Бабкіній, Міхалкову та Задорнову
СБУ звернулося до Мінкульту, який тепер має внести цих осіб до переліку людей, які загрожують нацбезпеці.
СБУ заборонила в'їзд до України ряду російських культурних діячів, серед них - Надія Бабкіна,Леонід Ярмольник, Нікіта Міхалков, Станіслав Говорухін, Міхаіл Задорнов. Про це повідомила громадянська організація "Відсіч" в Facebook.
"Ми домоглися від СБУ заборони на в'їзд таким "зірковим" артистам-рашистам як Нікіта Міхалков, Станіслав Говорухін, Надєжда Бабкіна, Міхаіл Задорнов, Ірина Алфьорова, Алєксєй Панін, Леонід Ярмольник. Ба більше, згідно з нашими вимогами, СБУ звернулося до Мінкульту, який тепер має внести цих рашистів до Переліку осіб, які загрожують нацбезпеці. Чекаємо негайної реакції Міністерство культури України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внесення цих осіб до "чорного списку" дозволить прибрати їхній продукт з українських екранів.
У той же час, до такого "чорного списку" відмовилися внести таких осіб, як Олександр Панкратов-Чорний, Геннадій Хазанов, Лоліта Мілявська, Фьодор Добронравов.
"Зокрема, "чистими" виявилися такі вірні путінці як Алєксандр Панкратов-Чорний, Геннадій Хазанов, Лоліта Мілявська (хоча їй і заборонено в'їзд, але до "чорного списку" не внесено) та Фьодор Добронравов – останній не тільки підписав пропутінську заяву, не тільки на камеру заявив, що Крим – російський, а й відзначився побиттям українських активістів", - додали в організації.
Як відомо, СБУ заборонила в'їзд до нашої країни близько 140 діячам російської культури.