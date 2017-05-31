СБУ заборонила в'їзд до України Бабкіній, Міхалкову та Задорнову

СБУ заборонила в'їзд до України ряду російських культурних діячів, серед них - Надія Бабкіна,Леонід Ярмольник, Нікіта Міхалков, Станіслав Говорухін, Міхаіл Задорнов. Про це повідомила громадянська організація "Відсіч" в Facebook.

"Ми домоглися від СБУ заборони на в'їзд таким "зірковим" артистам-рашистам як Нікіта Міхалков, Станіслав Говорухін, Надєжда Бабкіна, Міхаіл Задорнов, Ірина Алфьорова, Алєксєй Панін, Леонід Ярмольник. Ба більше, згідно з нашими вимогами, СБУ звернулося до Мінкульту, який тепер має внести цих рашистів до Переліку осіб, які загрожують нацбезпеці. Чекаємо негайної реакції Міністерство культури України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внесення цих осіб до "чорного списку" дозволить прибрати їхній продукт з українських екранів.

У той же час, до такого "чорного списку" відмовилися внести таких осіб, як Олександр Панкратов-Чорний, Геннадій Хазанов, Лоліта Мілявська, Фьодор Добронравов.

"Зокрема, "чистими" виявилися такі вірні путінці як Алєксандр Панкратов-Чорний, Геннадій Хазанов, Лоліта Мілявська (хоча їй і заборонено в'їзд, але до "чорного списку" не внесено) та Фьодор Добронравов – останній не тільки підписав пропутінську заяву, не тільки на камеру заявив, що Крим – російський, а й відзначився побиттям українських активістів", - додали в організації.

Як відомо, СБУ заборонила в'їзд до нашої країни близько 140 діячам російської культури.