Рішення Ради для введення віз для росіян не потрібне - Геращенко

Рішення про введення візового режиму з РФ може ухвалюватися Міністерством закордонних справ за погодженням з президентом України. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав народний депутат України Антон Геращенко.

"Таке рішення може ухвалювати Міністерство закордонних справ за погодженням з президентом, який є главою держави і керівником зовнішньої політики України", - наголосив він.

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Геращенко вважає, що рішення Верховної Ради для цього не потрібно. "Для цього потрібна політична воля і тверезий розрахунок. На сьогодні стримувало від запровадження візового режиму те, що з України до Росії їздять кожен день 10-15 осіб, і Росія, звісно, введе візовий режим у відповідь, і буде питання строків оформлення російських віз", - сказав Геращенко.

Також він сказав, що для введення візового режиму з Росією не потрібно рішення Ради національної безпеки і оборони України, таке рішення може бути лише консультативним.