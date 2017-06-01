Секретар РНБО "за" якнайшвидше введення візового режиму з Росією

Секретар РНБО Олександр Турчинов виступив за якнайшвидше введення візового режиму з Росією. Про це він заявив під час молитовного сніданку, передає "112 Україна".

"Я вважаю, що це питання не просто назріле-перезріле, його треба реалізовувати якомога швидше. У нас буде відкритий в'їзд в Європу, і на сході треба вибудовувати кордони, які захистять цивілізацію від російської агресії, від проникнення гібридних провокаційних технологій на Захід", - заявив Турчинов.

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За словами Турчинова, труднощів з окупованими територіями при введенні візового режиму виникнути не повинно.

"Я не бачу, щоб воно якось впливало на окуповані території, тому що вони і є окупованими, незалежно від того, які, скажімо так, "візові технології" на кордоні, який ми контролюємо", - сказав секретар РНБО.

Раніше представник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявляла, що необхідно враховувати політичні, юридичні та технічні складові за введення візового режиму з Росією.