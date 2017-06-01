Голова СБУ вважає, що росіяни мають в’їжджати до України з біометричними паспортами

Голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає за доцільне введення візового режиму з Російською Федерацією. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«У нас є можливість з 11 червня фактично відвідувати Європу за біометричними паспортами, а чому б не зробити таким чином , щоб громадяни, як мінімум РФ, змогли їздити сюди з аналогічними документами. З одного боку, прості пересічні росіяни ні в чому не винні. Винні політичні керівники та ідеологи московської машини, які посварили наші дружні народи і дуже важко буде від цього відійти. Вже є військові стосунки, є кров, смерть і багато чого, що роз’єднує, а не об’єднує. Але така міра на цьому етапі, я думаю, могла б бути прийнята», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2016 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку введення візового режиму з РФ.

30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо запровадження віз з Росією.