У МЗС пояснили, в чому полягає складність введення візового режиму з РФ

Речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца заявляє, що необхідно враховувати політичні, юридичні і технічні складові при запровадженні візового режиму з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спілкування з громадянами на телефонній лінії.

"Питання введення візового режиму з Російською Федерацією, дійсно, надзвичайно складне. МЗС буде готове до запровадження, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення", - сказала Беца.

Також вона наголосила, що необхідно буде з врахуванням певних факторів "дуже виважено і збалансовано підходити до нашої стратегії щодо візового режиму з Російською Федерацією".

Зокрема, речник МЗС зауважила, що, в першу чергу, треба враховувати, що в Росії перебуває 3-4 мільйони громадян України. Також вона наголосила, що "треба розуміти, що в нас є територія Крим, яка тимчасово окупована, тобто, як тоді буде діяти в'їзд до території Криму, якщо Росія запровадить дзеркальні заходи - теж візовий режим". "Це ж все-таки наша територія, ми ж не будемо в'їжджати туди по візах", - додала вона.

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"Третє питання, також дуже важливе, - це неконтрольована ділянка кордону, яка існує і через яку Росія продовжує постачати зброю, найманців і техніку на непідконтрольну територію", - сказала речник.

"Тут є дуже багато аспектів, які треба врахувати. Є також аспект технологічний або технічний, який безпосередньо стосується МЗС. Міністерство закордонних справ має бути також, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення, підготовленим технологічно", - підкреслила вона.

Беца нагадала, що Україна в РФ має п'ять дипломатичних представництв: посольство, два генконсульства та два консульства.

"І звичайно, якщо вводиться візовий режим, нам потрібно буде набагато більше людей, набагато більше співробітників, які будуть працювати в Росії, для того, щоб надати візу. Також буде потрібна і технічна база, і матеріальна база, нам будуть потрібні додаткові кошти", - пояснила вона.

"Насправді, це питання не настільки просте, воно має дуже багато складових, як політичних, юридичних, так і технічних", - підсумувала Беца.