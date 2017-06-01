У "Відродженні" запропонували провести спеціальне засідання парламенту з питання держборгу

Кабінет Міністрів повинен приділити особливу увагу перспективі погашення зовнішніх боргів у нинішньому році.

Про це заявив голова депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік.

За його словами, квітень 2017 року показав падіння промислового виробництва на 6,9% у порівнянні з минулим місяцем, і на 6,1% у порівнянні з квітнем 2016 року. Подальше падіння промислового виробництва може створити дефіцит валюти в країні, в той час як вже з 2017 року Україна повинна почати виплачувати великі суми за зовнішніми боргами.

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«У держбюджеті на 2017 рік закладені витрати з погашення боргових зобов’язань за внутрішніми і зовнішніми боргами в обсязі $4,7 млрд або майже 130 млрд гривень. Це як дефіцит Пенсійного фонду, який уряд хоче ліквідувати за рахунок позбавлення пенсій мільйонів українців. У найближчі роки виплати за зовнішніми боргами будуть зростати. Піковим буде 2019-й. Протягом цих трьох років, з 2017 по 2019 роки Нацбанк, Міністерство фінансів, держбанки і «Укрзалізниця» повинні виплатити близько $14 млрд за зовнішніми боргами з урахуванням відсотків. Водночас у країні спостерігається падіння промислового виробництва – одного з джерел валюти в Україні. Ми хочемо почути план уряду, як вони планують цю ситуацію змінити», – заявив Хомутиннік.

Він додав, що для забезпечення нових надходжень валюти в Україну потрібно пожвавити експорт, в той час як сьогодні уряд лобіює переважно інтереси імпортерів.

«Для того, щоб у держави була валюта обслуговувати борги, треба не закривати підприємства, а відкривати нові, що мають експортно-орієнтовану спрямованість. Другий момент – це активна робота уряду з пошуку ринків для українських підприємств. В обох напрямках економічна політика влади абсолютно неефективна. Це веде до деіндустріалізації країни, закриття підприємств, безробіття, міграції української робочої сили за кордон. За такої політики дефолт є неминучим», – підкреслив народний депутат.

І повідомив, що у зв’язку з цим депутатська група «Партія «Відродження» вимагає від Кабінету Міністрів надати чіткі розрахунки та виразну програму дій, яка покаже, яким чином потрібні суми будуть акумулюватися в бюджеті. А також провести спеціальне закрите засідання Верховної Ради, присвячене проблемі держборгу України.