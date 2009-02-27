Польща ініціює активізацію контактів з Україною на регіональному рівні в умовах кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів після закінчення переговорів зі своїм українським колегою Григорієм НЕМИРЕЮ.

«На сьогодні співпраця між сусідами є надзвичайно важливою, тому що в сьогоднішній кризовій ситуації взаємні розрахунки є дуже складними, існує певне падіння довіри, але є локальні, регіональні ініціативи», - сказав В.ПАВЛЯК.

На думку віце-прем`єр-міністра Польщі, український і польський ринки мають взаємний потенціал. «Криза, звичайно, проблема, і це загальновизнано, але криза ще й шанс для того, щоб поліпшити відносини між нашими країнами та нашими підприємцями. Ми можемо на взаємній основі компенсувати втрату якихось третіх ринків, або замістити імпорт власним виробництвом», - вважає В.ПАВЛЯК.