Організатори Євробачення-2017 озвучили суму витрат і доходів від конкурсу (інфографіка)

Євробачення-2017 відгриміло у Києві три тижні тому, а нині його оргкомітет відзвітував про видатки і доходи.

Так, під час конференції виконавчий продюсер музичної першості Павло Грицак повідомив, що на продажі квитків було виручено на 65% більше від прогнозованої суми. Вона становить 72,5 млн гривень, повідомляє ТСН.

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В цілому Україна витратила на конкурс 20,4 мільйона євро. При цьому 603 мільони гривень склали витрати з рахунків НСТУ, 520 млн - витрати з держави і бюджету Києва, 447 млн – це витрати від українських та іноземних компаній.

Важливим фактом є сума залишків на рахунках: загальний – 277 мільйонів гривень. При цьому 142 мільйони у НСТУ ще мають виплатити.

Економія, за словами Грицака, складає 135 мільйонів гривень. І це, наполягає продюсер, найважливіша цифра.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на Євробаченні-2017, яке проходило у Києві, переміг представник Португалії Сальвадор Собрал. Другим став представник Болгарії Крістіан Костов (615 балів). Третє місце посіли представники Молдови Sunstroke Project (374).