У Дніпрі відкрили Центр розвитку місцевого самоврядування. Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, центр сьогодні відкрили віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган. Заклад у рамках Програми «U-LEAD з Європою».

Читайте такожУ справі про вбивство радника директора "Укрспирту" зібрано достатньо доказів – Князєв«Відкриття регіонального Центру місцевого самоврядування у Дніпрі – це поява чергового хабу децентралізації, хабу нових сервісів для місцевого самоврядування, крок у розбудові національної системи регіональних хабів децентралізації. Такі хаби генерують ідеї і проекти з різних секторів реформ, підсилюють потенціал місцевого самоврядування, стають практичними інструментами у впровадженні змін і нової якості життя у громадах», - зазначив Зубко.

Він наголосив, що Дніпропетровщина є одним із лідерів процесу об’єднання громад. За рахунок бюджетної децентралізації у 2016 році власні надходження місцевих бюджетів області зросли на 37%, або на 4,3 млрд грн.

«Впевнений, експертні ініціативи Центру забезпечать більш ефективний розвиток громад у сфері освіти, медицини, інвестицій, розвитку територій. Центр стане також освітнім осередком, який навчатиме місцеве самоврядування сучасному господарюванню та управлінню. Навчання й управлінське зростання команд ОТГ – одне з головних завдань на поточний рік. Проектний менеджмент, бізнес-планування, розробка стратегій розвитку, розумне й ефективне управління фінансами – це те чого зараз бракує місцевому самоврядуванню. Адже ресурс і повноваження сьогодні на місцях вже є – треба навчитись розумно й стратегічно цим розпоряджатись», - підкреслив віце-прем’єр-міністр.

Довідка УНІАН. Програма U-LEAD передбачає розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку і фінансується ЄС й окремо Німеччиною, Швецією, Данією та Польщею. Мета програми - підтримка уряду України у впровадженні реформи децентралізації.