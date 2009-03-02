У Росії пройшли місцеві вибори

У неділю в Росії вибори пройшли в 79 регіонах. Парламенти вибиралися в дев`яти регіонах, а мери - в десятьох регіональних столицях. Всього в Росії пройшли понад три тисячі виборів різного рівня і місцевих референдумів.

Представники партії “Єдина Росія”, за попередніми даними, лідирують в усіх дев`яти регіонах РФ, де в неділю пройшли вибори депутатів місцевих законодавчих зборів. У містах, де вже опрацьовані бюлетені, крісла мерів утримали чинні градоначальники, також висунуті "Єдиною Росією".

Представники "Єдиної Росії" набрали більше за все голосів у Татарстані, де за наслідками 40 оброблених протоколів у них 94,87%. На другому місці з великим відривом - КПРФ (2,9%), на третьому ЛДПР (трохи більше 1%) і потім "Справедлива Росія" (0,79%).

“Партія влади" не змогла одержати більшості голосів на виборах до Тверської міської думи, опинившись на другому місці. За попередніми результатами, на виборах до міської думи тверське відділення Комуністичної партії Російської Федерації набирає 47,39 відсотка голосів, "Єдина Росія" - 30,23 відсотка, регіональне відділення ЛДПР - 10,36 відсотка, "Справедлива Росія" - 5,69 відсотка.

Утім, єдинороси задоволені першими "кризовими" виборами. Вони називають явку стабільною і наголошують добрі попередні результати партії в ряді регіонів. На їх думку, це свідчить про небажання людей "розгойдувати човен" за тяжкої для країни ситуації.

Натомість комуністи вважають, що на цих виборах Росія повернулася до "чорних технологій" 90-х років. "У цих виборів дві характерні особливості. Вони відрізняються незаконною агітацією виборців, спробами натиснути на них незаконним шляхом. Результат голосування вирішується "технічним шляхом", тобто не апелюючи до виборця, а шляхом вкидання бюлетенів, через дострокове голосування", - заявив РІА “Новости” віце-спікер Держдуми, глава виборчого штабу КПРФ Іван Мельников.

"Справедлива Росія" і ЛДПР також збираються звертатися до прокуратури і суду щодо всіх випадків порушень, які зафіксували їх представники. Водночас, есери розраховують подолати виборчий бар`єр і створити свої фракції в усіх дев`яти суб`єктах РФ, де в неділю вибирали парламенти.