Литвин розуміє, що кредит МВФ потрібний, але ховається за спини нардепів

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що може підписати звернення до Міжнародного валютного фонду щодо співпраці тільки після рішення українського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що першим кроком має стати підписання «відповідної заяви». Потім, за його словами, має бути підписаний меморандум, де передбачена черговість дій влади. Він зазначив, що передав керівникам фракцій проект листа-заяви.

В.ЛИТВИН наголосив, що коли буде рішення парламенту, яке уповноважить голову ВР чи інших осіб до підписання даної заяви, тоді таке підписання може відбутися. При цьому спікер підкреслив, що «цілком очевидно, що кредити нам потрібні”. За його словами, на сьогодні в наданні кредиту «більше зацікавлений Міжнародний валютний фонд, оскільки йдеться про обслуговування корпоративних боргів».

У відповідь представник фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН відзначила, що позитивним є те, що В.ЛИТВИН не підписує без згоди парламенту заяву до МВФ, «як це попередник робив» (йдеться про лист, який був підписаний колишнім головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ – УНІАН).

Вона зазначила, що меморандум, який необхідно підписати разом з листом до МВФ, містить позиції щодо прийняття закону про пенсійну реформу, де йдеться про збільшення щороку пенсійного віку на 6 місяців, а також приведення цін на газ для населення до світових.

«Мені тяжко повірити, що Володимир ЛИТВИН може підписати щось подібне, і мені тяжко повірити, що щось подібне може підписати український парламент», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона наголосила, що Партія регіонів підтримує те, що В.ЛИТВИН не хоче сам «підписувати підкилимно все це», і що таке підписання можливе лише після рішення ВР.

Г.ГЕРМАН наголосила, що опозиція не підтримає «погіршення для громадян України життя тільки задля того, щоб отримати закордонні гроші».

У відповідь В.ЛИТВИН підкреслив, що МВФ пропонує Президенту України та прем’єр-міністру України тільки підписати меморандум щодо черговості дій влади в економічній сфері.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Президент України, прем`єр-міністр і голова ВР домовилися до понеділка, 2 березня, підготувати спільний документ до Міжнародного валютного фонду.

Спільний документ, який сформує єдину політичну волю і конкретні кроки з подолання економічної кризи, має бути вже сьогодні, 2 березня, узгоджений і парафований.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту, навіть за відчутно більшого дефіциту держбюджету. Але Україна має отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.