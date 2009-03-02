Симоненко пішов на принцип: голову Огризка хоче вже завтра

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО пропонує Верховній Раді завтра розглянути питання щодо відставки міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради керівництва парламенту.

«Я закликаю всіх принциповішим чином розглянути і завтра ухвалити рішення про відставку міністра закордонних справ», - сказав лідер комуністів.

П.СИМОНЕНКО зауважив, що відставкою В.ОГРИЗКА Верховна Рада має продемонструвати свою принциповість, оскільки «вже посягнули на цілісність держави».