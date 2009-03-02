Ющенко каже, що Черновецький тричі провалився

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає провальними дії київської влади в економічній, бюджетній і тарифній політиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

І.ВАННИКОВА нагадала, що 4 березня Президент планує провести нараду з головами районних державних адміністрацій міста Києва, де буде заслухано звіт Київської міської державної адміністрації. «Мета наради - обговорення актуальних питань життя столиці та розв’язання нагальних проблем», - сказала вона.

Також І.ВАННИКОВА повідомила, що в нараді візьмуть участь представники силових структур міста Києва, виконувач обов’язків міністра фінансів, міністр ЖКГ, міністр регіонального розвитку і будівництва.

«Глава держави занепокоєний кризовими явищами в економічному, соціальному та політичному житті Києва», - сказала І.ВАННИКОВА.