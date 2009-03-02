З нардепами, які весь час дзвонять до Африки, розберуться «без шуму»?

Законопроект про скасування депутатських пільг «є профанацією», заявив на засіданні Погоджувальної ради голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що в комітеті був розглянутий законопроект про скасування депутатських пільг, і «економії там ніякої немає по суті справи». За його словами, цей законопроект «є профанацією».

О.ЄФРЕМОВ вважає: «Зайвий раз порушуємо тему, і зайвий раз себе принижуємо».

Як підкреслив О.ЄФРЕМОВ, «сьогодні є народні депутати, з телефонів яких дзвінки до Таїланду, Іспанії, до Африки, і які наговорюють в 10 разів більше, ніж інші».

Він додав також, що є народні депутати, «які в місяць літають літаками 16 разів». За його словами, виходить, що такі депутати на пленарне засідання щодня літають літаком. «Це ж неприпустимо», - обурився О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, по кожному такому випадку він написав листа у фракції і попросив, щоб «без шуму» ці питання були вирішені.

У свою чергу голова ВР Володимир ЛИТВИН підкреслив, що завтра, можливо, під час обідньої перерви в роботі парламенту, лідери фракцій мають зібратися і обговорити питання про скасування депутатських пільг.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК запропонував для скорочення дефіциту бюджету скасувати пільги депутатам та обмежити пенсії деяким категоріям громадян. Він зазначив, що скасування пільг народним депутатам дало б змогу заощадити близько 400 млн. грн.

Сьогодні, 2 березня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ініціює скорочення втричі зарплат для високопосадовців. За її словами, фракція БЮТ у парламенті наполягатиме на включенні до порядку денного пленарних засідань питання про скасування пільг для депутатів. Прем`єр додала, що в разі відмови включити це питання до порядку денного, фракція БЮТ блокуватиме трибуну ВР.