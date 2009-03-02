Нацбанк віддав друкарський верстат в інші руки

Олександра КИРЕЄВА звільнено з посади виконавчого директора – директора Дирекції з питань банківського регулювання й нагляду Національного банку України.

Як повідомили УНІАН в НБУ, на вказану посаду призначено Василя ПАСІЧНИКА, який до цього був директором юридичного департаменту Нацбанку.

О.КИРЕЄВА з 2 березня призначено керівником банкнотно-монетного двору Нацбанку.

Вказану інформацію УНІАН підтвердив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Національного банку України Сергій КРУГЛИК. За його словами, рішення було ухвалено правлінням Національного банку України минулої суботи, 28 лютого.