Нацбанк віддав друкарський верстат в інші руки
15:01, 02 березня 2009Політика
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Рішення прийняли в суботу
Олександра КИРЕЄВА звільнено з посади виконавчого директора – директора Дирекції з питань банківського регулювання й нагляду Національного банку України.
Як повідомили УНІАН в НБУ, на вказану посаду призначено Василя ПАСІЧНИКА, який до цього був директором юридичного департаменту Нацбанку.
О.КИРЕЄВА з 2 березня призначено керівником банкнотно-монетного двору Нацбанку.
Вказану інформацію УНІАН підтвердив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Національного банку України Сергій КРУГЛИК. За його словами, рішення було ухвалено правлінням Національного банку України минулої суботи, 28 лютого.
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