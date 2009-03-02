Міністри під загрозою звільнення стають мародерами?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не виключає, що у четвер, 5 березня, парламент може розглянути питання про звільнення ряду міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

М.ТОМЕНКО зауважив, що на сьогодні є ряд міністрів, до роботи яких висуваються серйозні претензії. «Є претензії до багатьох міністрів, і, можливо, в четвер будуть такі перші кадрові рішення», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, він є прихильником того, аби усі кадрові питання вирішувалися по мірі надходження. Зокрема, він нагадав, що зараз вакантними є посади голови Антимонопольного комітету, Держтелерадіо, міністра фінансів та голови Фонду державного майна.

Він висловив сподівання, що якщо протягом вівторка і середи будуть знайдені компроміси у цьому питанні, то в четвер можна буде розглянути і питання про призначення на ці посади.

Але, зауважив заступник голови ВР, потрібно у четвер розглянути питання про звільнення деяких міністрів. «Якщо деяких міністрів ще на пару місяців залишити, то вони стануть мародерами, бо вони відчувають, що скоро їх звільнять, і тому вони зачищають все навколо себе. Я думаю, кількох міністрів у четвер можна буде зняти», - сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО не уточнив, на кого саме очікує звільнення.