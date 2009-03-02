Прес-конференція: «Вихід є! Сільські, селищні, міські голови мають обиратися у два тури!»

3 березня о 12.00 у прес-центрі («press-point») Верховної Ради України (вул. М.Грушевського, 5, другий поверх) відбудеться прес-конференція на тему: «Вихід є! Сільські, селищні, міські голови мають обиратися у два тури!».

Організатор прес-конференції - Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва».

Учасники прес-конференції: Євген ЦАРЬКОВ, народний депутат України (фракція КПУ); Володимир БОНДАРЕНКО, народний депутат України (фракція БЮТ); Сергій ПОДГОРНИЙ, народний депутат України (фракція БЮТ); Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, народний депутат України (фракція БЮТ); Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»; Наталія РОЗИНСЬКА, ведуча соціального проекту «Знайдемо вихід» «Першого» каналу.

Учасники прес-конференції назвуть основні недоліки мажоритарної системи відносної більшості, згідно чинного Закона України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», також, звернуть увагу на необхідність впровадження в Україні мажоритарної системи абсолютної більшості, запропонованої законопроектами № 2270-3 (поданим народним депутатом України Миколою КАТЕРИНЧУКОМ) і № 1060 (поданими народними депутатами України Владиславом КАСЬКІВИМ, Володимиром БОНДАРЕНКОМ, Сергієм ПОДГОРНИМ, Михайлом ПОЖИВАНОВИМ).

Вхід по картках акредитації.

Акредитація за тел.: (044) 228-55-33,

моб. (068) 251-71-70

Головний координатор координаційної ради громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.