Ющенко, Тимошенко, Литвин проводять нараду за зачиненими дверима

16:24, 02 березня 2009
Політика
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Беруть участь також Стельмах, Азаров

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить нараду з координації дій усіх органів державної влади та політичних сил у кризових умовах розвитку економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у нараді беруть участь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ та представник парламентської опозиційної фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

Від Секретаріату Президента в нараді бере участь перший заступник глави Секретаріату - представник Президента в Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК. Також присутній перший заступник міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ та перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА.

За наполяганням усіх сторін нарада відбувається у закритому режимі без участі представників засобів масової інформації, зазначили в прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував щопонеділка проводити наради з координації дій усіх органів державної влади та політичних сил в кризових умовах розвитку економіки.

Тоді ж Президент, прем`єр-міністр і голова ВР домовилися підготувати спільний документ до Міжнародного валютного фонду щодо подальшої співпраці.

Згідно з домовленістю, цей документ, який сформує єдину політичну волю і конкретні кроки з подолання економічної кризи, має бути вже сьогодні, 2 березня, узгоджений і парафований.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту, навіть за відчутно більшого дефіциту держбюджету. Але Україна має отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.

 

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