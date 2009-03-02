Лідери України домовилися розробити план антикризової роботи

Керівництво України домовилось про розробку перспективного плану антикризової роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на брифінгу для преси, розповідаючи про підсумки наради з координації дій усіх органів влади та політичних сил у кризових умовах розвитку економіки.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що учасники наради домовились про здійснення спільних кроків, які будуть відображені в цьому плані.