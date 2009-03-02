ЄС і Росія нав'язуватимуть Києву гроші, аби лише не було дефолту?

Європейський Союз і Російська Федерація не зацікавлені у дефолті України і нададуть необхідну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Він вважає, що дефолту в Україні не буде не тільки через те, що вітчизняна економіка має запас міцності, а й тому, що “дефолту України не хочуть ні Євросоюз, ні Росія”.

“Вони будуть нав’язувати нам гроші, будуть казати: “Візьміть, будь ласка, візьміть і розраховуйтеся і так далі”, - зазначив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Він звернув увагу на те, що Україна має один з найменших показників внутрішнього валового продукту порівняно з сусідніми державами, хоча її розміри і можливості значно більші. “За кордоном розуміють, що у нашої країни є потенціал, тому готові дати кошти. Там переконані, що Україна їх поверне”, - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, ряд вітчизняних та зарубіжних експертів прогнозують, що Україна здатна витримати фінансову кризу і причин для її дефолту немає. Зокрема, про це 26 лютого заявив відомий економіст, старший співробітник Інституту світової економіки Андерс АСЛУНД.

Глава Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Марек БЄЛКА 24 лютого запевнив, що МВФ не бачить ризику дефолту країн Центральної і Східної Європи, які сильно постраждали від фінансової кризи.

1 березня на неформальному саміті ЄС щодо подолання кризи прем’єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНЬ виступив з ініціативою створити фонд допомоги країнам Східної Європи в розмірі 190 млрд. євро. При цьому він висловив переконання, що лише 2009 року економіка цих країн, яка потерпає в тому числі через великі зовнішні запозичення, потребуватиме рефінансування в 300 млрд. євро, щоб не зазнати дефолтів.