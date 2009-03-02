Чи зніме Ющенко Черновецького?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухилився від відповіді на запитання, чи планує він звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на брифінгу на запитання журналіста, чи планує він за результатами наради 4 березня прийняти рішення щодо звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Президент наголосив, що метою наради є вироблення власного антикризового плану для столиці.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що на минулому тижні домовився з Асоціацією міст України підписати документ, в якому будуть викладені 10-15 кроків, які влада на всіх рівнях має спільно реалізовувати для виведення країни з кризи та поліпшення ситуації в регіонах.

Водночас В.ЮЩЕНКО висловив думку, що Київ, враховуючи свою специфіку, зокрема виконання функцій столиці, повинен мати власний план врегулювання існуючих кризових процесів у місті.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що хоче зібрати експертів, фахівців, щоб розробити відповідний план.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 березня, Президент проведе нараду з головами районних держадміністрацій міста Києва, на якій планує заслухати звіт керівництва Київської міської державної адміністрації.

Раніше В.ЮЩЕНКО обіцяв вжити жорстких заходів, якщо в Києві не буде продуманої тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Сьогодні прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА заявила, що В.ЮЩЕНКО вважає провальними дії київської влади в економічній, бюджетній і тарифній політиці.