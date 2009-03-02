Тимошенко більше не має розбіжностей з Ющенком

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нічого не заважає направленню до кінця дня листа до Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, Ю.ТИМОШЕНКО розцінила як конструктивну розмову, яка сьогодні відбулася за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та керівників НБУ і Міністерства фінансів навколо позиції керівництва країни відносно співпраці з МВФ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, „питання та розбіжності зняті, обговорення документу проходило у конструктивному руслі і нічого не заважає, щоб до кінця дня лист з узгодженою позицією стосовно співпраці з МВФ був підписаний Президентом, прем‘єр-міністром та виконувачами обов‘язків голови НБУ та міністра фінансів та направлений до МВФ”.

„Немає сумніву, що Україна отримає другий транш МВФ”, - підкреслила прем‘єр.