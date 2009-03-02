МВФ: лист про наміри підвищує шанси України на кредит

Лист про наміри підвищує можливість надання Україні другого траншу МВФ.

Про це сказав директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН під час телефонної розмови з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Розмова відбулася з ініціативи Президента України.

В.ЮЩЕНКО поінформував Д.СТРОСС-КАНА про результати наради з координації дій усіх органів державної влади та політичних сил у кризових умовах розвитку економіки, на якій було узгоджено проект листа про наміри до Міжнародного валютного фонду.

Директор-розпорядник МВФ привітав єдину спільну позицію української влади та прагнення здійснювати заходи для розвитку української економіки в умовах світової фінансової кризи.

Д.СТРОСС-КАН запевнив: щойно лист надійде до Міжнародного валютного фонду, його буде розглянуто.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Президент, прем`єр-міністр і голова ВР домовилися підготувати спільний документ до Міжнародного валютного фонду щодо подальшої співпраці.

Згідно з домовленістю, цей документ, який сформує єдину політичну волю і конкретні кроки з подолання економічної кризи, має бути вже сьогодні, 2 березня, узгоджений і парафований.

Водночас голова ВР Володимир ЛИТВИН сьогодні заявив, що може підписати звернення до МВФ щодо співпраці тільки після рішення українського парламенту.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту, навіть за відчутно більшого дефіциту держбюджету. Але Україна має отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.

Сьогодні, 2 березня, В.ЮЩЕНКО за підсумками наради з координації дій всіх органів влади та політичних сил в кризових умовах розвитку економіки заявив, що у найближчі години узгоджений лист намірів щодо подальшої співпраці буде направлено до Міжнародного валютного фонду, його підпишуть Президент, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що впродовж двох годин учасники наради – Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН, голова НБУ, представник опозиції Микола АЗАРОВ опрацьовували базовий, комплексний документ, який формує нові відносини України з Міжнародним валютним фондом та іншими світовими фінансовими організаціями у 2009 році.