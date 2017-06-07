Резніченко і Степанов – у лідерах найвідповідальніших керівників регіонів

Видання «Слово і Діло» опублікувало рейтинг виконання обіцянок керівниками облдержадміністрацій України.

Згідно з даними рейтингу, найбільшу частину своїх обіцянок - 67% - виконав глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, що знаходиться на посаді трохи більше 2 років.

До п'ятірки найбільш відповідальних керівників регіонів увійшов голова Одеської ОДА Максим Степанов, який перебуває на посаді всього 5 місяців. Його показник виконання обіцянок становить 50%.

Голови Черкаської та Сумської областей Юрій Ткаченко (3 роки і 2 місяці на посаді) і Микола Клочко (2 роки і 6 місяців на посаді) виконали 65% і 61% своїх обіцянок, зайнявши 2 і 3 місця відповідно. Четверте місце серед найбільш відповідальних голів ОДА посів керівник Закарпатської області Геннадій Москаль (майже 2 роки на посаді) - 55% виконаних обіцянок.

Раніше голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко заявляв, що зростання соціально-економічних показників Дніпропетровщини є одним з реальних результатів процесу децентралізації в країні. «Ми реалізуємо ініціативи Президента Петра Порошенка, що стосуються процесів децентралізації в державі, демонструючи на конкретних справах, наскільки розширилися можливості для місцевих громад», - зазначив Валентин Резніченко.

Як повідомлялося, 22 березня під Одесі голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов представив Стратегічний план дій на 2017-2019 роки, який отримав назву «Розумний регіон». У стратегічному плані голови Одеської ОДА викладені основні стратегічні цілі та очікувані результати його діяльності на посаді на найближчі 2 роки.