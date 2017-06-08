Фонд гарантування вкладів заявив про викриття злочинної групи за участю свого представника

Діяльність злочинної групи за участю представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка вимагала неправомірну вигоду в особливо великих розмірах, викрито завдяки тісній співпраці фонду із Службою безпеки України.

Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування, коментуючи заяву генерального прокурора Юрія Луценка про затримання Генпрокуратурою спільно зі Службою безпеки тимчасового адміністратора банку при отриманні неправомірної вигоди в сумі 5 млн дол.

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Фонд зазначив, що антикорупційна операція проводилася в режимі повної секретності, і деталі її проведення були відомі вкрай обмеженому колу осіб, а в даний час оперативно-слідчі дії тривають.

«Керівництво Фонду зацікавлена в розкритті нечистих на руку уповноважених осіб, працівників неплатоспроможних банків і Фонду, і висловлює подяку СБУ за активну позицію в боротьбі з корупцією та ефективну взаємодію», - наголошується в повідомленні.

Фонд гарантування рекомендував повідомляти про виявлені факти корупції з боку своїх співробітників і банків у його управлінні за телефонами ФГВ і СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Генпрокуратурою спільно зі Службою безпеки тимчасового адміністратора банку при отриманні неправомірної вигоди в сумі 5 млн дол.

Луценко заявив, що затриманий розробив злочинну схему вимагання та одержання хабарів від керівників банківських установ, в яких введено тимчасові адміністрації.

За його словами, 5 мільйонів доларів – це ціна невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду гарантування в порядок погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за заниженими цінами, а за такі дії Кримінальний кодекс передбачає до 12 років позбавлення волі.