У Фонді гарантування вкладів кажуть, що не мають офіційного підтвердження щодо затримання свого співробітника на хабарі у $5 мільйонів
У той же час у Фонді заявляють, що будуть сприяти слідству.
У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб заявили, що не отримували офіційного підтвердження щодо затримання свого співробітника на хабарі $5 млн. Про це повідомляє прес-служба Фонду.
У відомстві заявили, що сприятимуть слідству та сподіваються на неупереджене та об’єктивне розслідування.
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"Про затримання правоохоронцями уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стало відомо із повідомлень у ЗМІ. На цей момент офіційного підтвердження цього факту Фонд не отримував", - йдеться у повідомленні ФГВФО.
Як повідомляв УНІАН раніше, ГПУ спільно із СБУ сьогодні під час отримання хабара в сумі $5 млн затримала уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Зловмисник розробив злочинну схему вимагання та одержання хабарів від керівників банківських установ, в яких введено тимчасові адміністрації.