Що писала світова преса про Україну: зміцнення відносин з Берліном та медична реформа (інфографіка)

Як свідчать дані аналітичної групи Corestone Corp., минулого тижня західні ЗМІ найчастіше писали про конфлікт на Донбасі та візит до Києва мера Берліна М.Мюллера.

Американський аналітичний центр Atlantic Council високо оцінив особисті якості в.о. українського міністра з охорони здоров’я Уляни Супрун, яка, "незважаючи на численні перешкоди на своєму шляху, докладає усіх можливих та неможливих зусиль для прийняття медичної реформи в Україні".

Також Atlantic Council підсумував усі позитивні зміни, які відбулись в Україні минулої весни, висловивши надію, що українське керівництво і надалі працюватиме у тому ж продуктивному руслі.

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Німецька Berliner Zeitung навела слова мера Берліна М.Мюллера, який перебував у захопленні від відвідин української столиці та пообіцяв сприяти співпраці між столицями двох країн.