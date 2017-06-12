Клімкін пояснив, як можна контролювати потік росіян на кордоні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримує створення системи попереднього інформування громадян Росії щодо наміру відвідати Україну. Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

"Візи насправді відживають, вони відходять. По-перше, ми тепер звикли до біометричних паспортів і повинні перейти до того, що люди їздять тільки за біометричними паспортами. Другий момент, який для мене важливий - ось ви їздите в багато країн і потім заходите в Інтернет і говорите: я через п'ять днів їду - ось так, насправді і російські громадяни повинні їхати в Україну, необхідно створити відповідну платформу і контролювати в'їзд, так, щоб це не було абсолютно неконтрольовано ", - вважає міністр.

Він додав, що після політичного рішення про створення системи, на її розробку необхідно витратити кілька місяців, після чого її необхідно буде протестувати.

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Крім того, Клімкін наголосив, що головне зберігати контроль на кордоні.

Також він зазначив, що візи для росіян можна було б ввести вже давно, проте виникає питання жителів Криму, яких окупаційна влада може змусити "робити візу до власної країни. Водночас росіяни можуть скористатися візовим режимом, щоб тиснути на кримчан для зміни громадянства.

"Наша мета повинна бути простою - закрити кордон, але таким способом, щоб це був не політичний заклик, а щоб кордон був закритий і щоб це не зашкодило українцям", - підсумував глава МЗС.