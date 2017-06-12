Гройсман прибув з офіційним візитом до Хорватії

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок прибув з офіційним візитом до Республіки Хорватія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, в ході візиту Гройсман зустрінеться з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, головою Хорватського Сабору Горданом Яндроковичем та президентом країни Коліндою Грабар-Кітарович.

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Прем’єр також візьме участь у роботі українсько-хорватського бізнес-форуму.

За підсумками переговорів буде підписано Меморандум між Міністерством молоді і спорту України та Міністерством з питань демографії, сім’ї, молоді і соціальної політики Хорватії про співробітництво у молодіжній сфері.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман перебуватиме з офіційним візитом в Республіці Хорватія 12-13 червня.