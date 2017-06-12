Гройсман прибув з офіційним візитом до Хорватії
Гройсман перебуватиме з офіційним візитом в Республіці Хорватія 12-13 червня.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок прибув з офіційним візитом до Республіки Хорватія.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, в ході візиту Гройсман зустрінеться з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, головою Хорватського Сабору Горданом Яндроковичем та президентом країни Коліндою Грабар-Кітарович.
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Прем’єр також візьме участь у роботі українсько-хорватського бізнес-форуму.
За підсумками переговорів буде підписано Меморандум між Міністерством молоді і спорту України та Міністерством з питань демографії, сім’ї, молоді і соціальної політики Хорватії про співробітництво у молодіжній сфері.
Як повідомляв УНІАН, Гройсман перебуватиме з офіційним візитом в Республіці Хорватія 12-13 червня.