"Коли ви підете у відставку": в ефірі прямої лінії з Путіним несподівано з'явилися незручні питання

Сьогодні президент Росії Володимир Путін проводить "пряму лінію з росіянами". У прямому ефірі телеканалу "Россия24" під час проведення прямої лінії сталася поява "незручних" для господаря Кремля питань, що викликало бурхливу реакцію у користувачів соцмереж. Вони поширюють скріншоти, на яких видно такі питання.

Читайте також"Немытая Россия": Путін відповів на слова Порошенка Наприклад, в прямому ефірі з'явилися такі запитання: "Путін, ти правда вважаєш, що народ повірить в цей цирк з підставними питаннями?", "Коли ви підете у відставку?" або "Вся Росія вважає, що ви засиділися на троні.".

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Проте на всі ці запитання президент Росії поки не відповів.