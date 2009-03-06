ВР розпочала розгляд призначення Наливайченка
13:01, 06 березня 2009Політика
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Ющенко вчора вніс подання
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО 5 березня знову вніс до ВР подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.
Раніше, 16 січня, Президент вже вносив відповідне подання, однак відкликав його 18 лютого “через значну заполітизованість питання призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ”.
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