ВР розпочала розгляд призначення Наливайченка

Верховна Рада розпочала розгляд питання про призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО 5 березня знову вніс до ВР подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Раніше, 16 січня, Президент вже вносив відповідне подання, однак відкликав його 18 лютого “через значну заполітизованість питання призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ”.