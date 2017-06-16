Захист Януковича проти суду присяжних, бо не довіряє бюджетникам

Захист колишнього президента Віктора Януковича виступає проти проти суду присяжних. Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, пише «УП».

За словами Сердюка, більшість присяжних бюджетники.

"В цьому судовому засіданні суд присяжних вести не можна, оскільки захист проти проведення суду присяжних <…> Ви подивіться, 70 відсотків присяжних, які є в Оболонському суді, - це бюджетники, по-перше", - сказав Сердюк.

Читайте такожУ Києві продовжилось підготовче судове засідання у справі про держзраду Януковича (наживо)

"По-друге, люди, які раніше працювали або мали контакти з правоохоронною системою. За умов, в яких опинились ці присяжні, казати про можливість об’єктивного розгляду ними справи не є можливим. Тому захист категорично проти суду присяжних і за суд у складі трьох суддів", - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 травня, Оболонський райсуд Києва проводив підготовче засідання у справі про вчинення державної зради Януковичем. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.