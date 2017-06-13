Військова прокуратура попросила суд не оприлюднювати інформацію про конфіскацію $1,5 мільярда Януковича

Військова прокуратура попросила не оприлюднювати інформацію про вирок Краматорського суду щодо спецконфіскації 1,5 мільярда доларів екс-президента Віктора Януковича і його оточення у Єдиному держреєстрі судових рішень. Про це повідомив в.о. гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" Дмитро Дубінко на запит керівника відділу боротьби з корупцією Центру "Ейдос" Гліба Канєвського, передає "УП".

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"Постановою Військової прокуратури сил АТО про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві від 21 березня 2017 року зобов’язано застосувати заходи безпеки у кримінальному провадженні за підозрою фігуранта кримінального провадження в участі у злочинній організації, вчиненні у її складі дій, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч 4 ст. 28 ч. 3 ст. 299 ККУ, зокрема, в вигляді неоприлюднення тексту судового рішення за результатами розгляду обвинувального акту та угоди про визнання винуватості (…) для доступу у Реєстрі до завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні", - сказано у відповіді Дубінки.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко поінформував про деталі конфіскації 1,5 млрд дол. екс-президента Віктора Януковича і його оточення та похвалив Костянтина Кулика, який на посаді військового прокурора очолював слідство в цій справі.

За словами Луценка, 28 березня суд у Краматорську прийняв рішення про конфіскацію цих коштів, а оскільки впродовж місяця ніхто не подав апеляцію на це рішення суду, то воно вступило в силу.