Насіров може постати перед судом у Британії – посольство

Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії стурбоване рішенням Солом'янського районного суду Києва, який визнав неприйнятними надані британською стороною докази у справі відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Про це йдеться у заяві посольства, фотокопія якої розміщена у Twitter посольства.

"Ми глибоко стурбовані з приводу нещодавнього рішення Солом'янського районного суду м. Києва, де докази, надані Великою Британією в рамках справи проти Романа Насірова, були визнані неприйнятними та відхилені. На цьому етапі відповіді органи Великої Британії вивчать усі факти, щоб встановити, чи мали місце кримінальні правопорушення з боку громадянина Великої Британії, який може постати перед судом у Сполученому Королівстві", - наголосили у посольстві.

Читайте такожСуд відмовив у зарахуванні 100 мільйонів гривень застави Насірова до держбюджету

"Ця справа підкреслює нагальну потребу в незалежній і прозорій судовій системі та необхідність якнайшвидшого створення спеціалізованого антикорупційного суду, до складу якого будуть входити ретельно перевірені судді, які належним чином зможуть розглядати корупційні справи проти високопосадовців", - заявили британські дипломати.

"Велика Британія підтримує реформи в Україні. Саме тому 6 липня у Лондоні пройде конференція з питань реформ в Україні. Реформа української судової системи є важливою складовою програми Уряду України. Зазначена конференція надасть подальшу можливість українській владі продемонструвати її відданість реальному прогресу в реформуванні судової системи та боротьби з корупцією", - заявили у посольстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол Британії Джудіт Гоф підтвердила, що лист британської сторони до Національного антикорупційного бюро України щодо громадянства Насірова є справжнім.