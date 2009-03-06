УНП: за заперечення Голодомору час саджати вже зараз

Українська народна партія виступає за якнайшвидше ухвалення Верховною Радою законопроекту, що передбачає запровадження кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору 1932-33 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це заявив голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН.

«Події в Севастополі доводять, що вводити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору 1932-33 років треба вже цього року”, - заявив політик, коментуючи проведення активістами блоку Наталії Вітренко та «Російського блоку» акції протесту проти відкриття севастопольським управлінням СБУ виставки про Голодомор 1932-33 років.

«Сьогодні, особливо в Криму, антиукраїнські політичні сили дозволяють собі «топтатися по кістках замордованих», заперечувати смерті мільйонів українців заради своїх «інвесторів» з Російської Федерації», - вважає голова Кримської організації УНП.

«Таким чином, для унеможливлення продовження цієї антиукраїнської та антилюдської практики, українські патріоти вимагають, щоб законопроект передбачав не лише кримінальну відповідальність окремих осіб за заперечення Голодомору, але й заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, які вдаються до таких дій», - підсумував О.ФОМУШКІН.