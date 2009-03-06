Президент Росії нагородив Жванецького орденом четвертого ступеня

Президент РФ Дмитро Медведєв привітав письменника Михайла Жванецького з ювілеєм і підписав указ про нагородження Жванецького орденом "За заслуги перед Вітчизною" четвертого ступеня, повідомляє РІА “Новости”.

За словами прес-секретаря голови держави, Медведєв у телефонній розмові особисто привітав письменника з 75-річчям і побажав йому міцного здоров`я, благополуччя і творчих успіхів.

"Президент наголосив, що багато поколінь росіян високо цінують твори Жванецького за їх тонкість, гостроту і іскрометний гумор", - пояснила прес-секретар.