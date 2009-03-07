Ющенко: це, вибачте, вонючий популізм 17-х років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає популістським економічний курс, запропонований урядом для виходу країни з кризи.

Про це він сказав у своєму виступі в телепрограмі “Свобода на Інтері”.

«Той економічний курс, який запропонували Україні, - це, вибачте, вонючий популізм 17-х років. З ним не можна зустрічати кризу, з ним не можна боротися (з кризою – УНІАН) – це не світогляд третього тисячоліття… Пустим популізмом, солодкими речами, відсутністю жорсткого державного підходу, в тому числі по економічних і фіскальних питаннях, ми не дамо відповіді», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання депутата від Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА, чи відчуває Президент свою відповідальність за ситуацію в країні, оскільки свого часу подав кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, В.ЮЩЕНКО зазначив, що, відповідно до Конституції, після виборів була сформована коаліція, яка подала свою кандидатуру прем’єр-міністра.

«Що повинен був робити Президент? Відхилити?», - запитав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це було недемократично, тому коаліція, яка запропонувала кандидатури до складу уряду, має нести відповідальність за нього.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що після 2 вересня ситуація склалась по-іншому. «Прем’єр-міністр захотіла мати коаліцію з іншою силою, а кінцем-кінцем вийшло так як завжди – ні там, ні там нічого не вдалося, і сформувалась нова коаліція», - зауважив він.

Президент зауважив, що нині в парламенті сформувалась інша коаліція, але у неї немає 226 голосів. «Виникає питання: ця коаліція не представила кандидатуру прем’єр-міністра, ця коаліція не представила уряд до затвердження, тому що нова коаліція, що утворилась, має проходити нову процедуру, як перша чи друга коаліція, з точки зору формування уряду», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що це відбувається через відсутність у коаліції достатньої кількості голосів народних депутатів.

Також глава держави зазначив, що нестабільний склад коаліції створює нестабільність в державі, оскільки, не маючи 226 голосів, не можна запропонувати дієвий антикризовий пакет законів, ухвалити новий бюджет.

«Для того, щоб провести лідеру сьогоднішньої коаліції будь-який закон, включаючи бюджет 2009 року, потрібно звернутися, очевидно, до комуністів – добре заплатити, стимулювати так би мовити - тоді може вийде 230 голосів», - сказав він.