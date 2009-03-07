Ющенко вважає, що ПІБ та банк «Надра» працюють нормально

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що українські банки, зокрема «Промінвестбанк» і банк «Надра», працюють нормально.

Про це В.ЮЩЕНКО сказав у прямому телеефірі програми «Свобода на Інтері» 6 березня пізно ввечері.

Він наголосив, що Національний банк України робить усе можливе, щоб відновити платоспроможність усіх банків, які так чи інакше постраждали від того, що з жовтня 2008 року люди стали активно забирати свої депозитні вклади.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що для повної нормалізації ситуації передусім потрібно відновити довіру до банків і національної валюти – гривні.

«Я мрію про те, що найближчим часом через абсолютно правильну поведінку центрального банку ми знайдемо те взаєморозуміння, яке має бути між центральним банком, банківською системою та населенням», - сказав Президент.