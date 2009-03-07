Нацбанк виконав усі вимоги для відновлення співпраці з МВФ

Перший заступник голови Національного банку України Валерій ШАПОВАЛОВ заявляє, що Нацбанк виконав усі вимоги для того, щоб було відновлено співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав у прямому телеефірі програми «Свобода на Інтері» 6 березня пізно ввечері.

«Що стосується Національного банку, то ми виконали всі вимоги, які ставили перед нами для того, щоб співпрацю відновити», - заявив В.ШАПОВАЛОВ.

Він зазначив, що продовження співпраці з МВФ «дасть упевненість іншим інвесторам у тому, що в Україні є програма економічних дій», яка дасть змогу незабаром подолати кризу.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні поточного року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання чи не надання Україні другого траншу.

9 лютого керівник місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує впродовж найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, і, відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

27 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та голова ВР Володимир ЛИТВИН домовилися підготувати спільний документ до МВФ щодо подальшої співпраці.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш кредиту навіть у разі відчутно більшого дефіциту держбюджету, але Україна повинна отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.

3 березня Міжнародному валютному фонду було офіційно надіслано проект листа про наміри.