У кіберполіції пояснили, як будуть реагувати при відмові заблокувати "ВКонтакте" і "Одноклассники"
Департамент постійно веде «роз'яснювальні роботи» щодо виконання указу президента.
В середу, 24 травня, Департамент кіберполіції
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Видання AIN.UA звернулася в кіберполіцію з проханням роз'яснити, як у департаменті планують реагувати на скарги користувачів, які викривають провайдерів.
У кіберполіції повідомили, що «НПУ, в особі Департаменту кіберполіції, в межах визначених повноважень вживаються заходи з метою сприяння виконанню вищезазначеного указу».
«Заходи» - в даному випадку - сприяння у перевірках телеком-регулятору НКРЗ. Комісія може проводити позапланові перевірки провайдерів на основі скарги на них з боку фізосіб. Цю процедуру регулює стаття 3, пункт 4
«Департамент в разі наявності правових підстав, може брати участь у проведенні вищезазначених перевірок», — коментують в кіберполіції. Крім цього, департамент постійно веде «роз'яснювальні роботи» щодо виконання указу президента.