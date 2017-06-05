У кіберполіції пояснили, як будуть реагувати при відмові заблокувати "ВКонтакте" і "Одноклассники"

В середу, 24 травня, Департамент кіберполіції запропонував користувачам скаржитися на провайдерів, які не блокують доступ до російських соцмереж.

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Видання AIN.UA звернулася в кіберполіцію з проханням роз'яснити, як у департаменті планують реагувати на скарги користувачів, які викривають провайдерів.

У кіберполіції повідомили, що «НПУ, в особі Департаменту кіберполіції, в межах визначених повноважень вживаються заходи з метою сприяння виконанню вищезазначеного указу».

«Заходи» - в даному випадку - сприяння у перевірках телеком-регулятору НКРЗ. Комісія може проводити позапланові перевірки провайдерів на основі скарги на них з боку фізосіб. Цю процедуру регулює стаття 3, пункт 4 закону «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

«Департамент в разі наявності правових підстав, може брати участь у проведенні вищезазначених перевірок», — коментують в кіберполіції. Крім цього, департамент постійно веде «роз'яснювальні роботи» щодо виконання указу президента.