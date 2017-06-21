Голова МВФ наголосила на важливості проведення збалансованої пенсійної реформи в Україні

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до США провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, в ході якої співрозмовники обговорили стан впровадження структурних реформ і перспективи проведення приватизації в Україні.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

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«Петро Порошенко та Крістін Лагард обговорили стан впровадження структурних реформ в Україні та майбутні заходи, що мають бути реалізовані найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Порошенко поінформував про результати обговорення проекту пенсійної реформи, що відбулось в ході засідання Національної ради реформ.

У свою чергу директор-розпорядник МВФ наголосила на важливості проведення збалансованої пенсійної реформи, яка буде відповідати інтересам держави та громадян України і гарантувати справедливі високі стандарти соціального забезпечення.

Співрозмовники також обговорили перспективи проведення приватизації в Україні, належного функціонування банківської системи, реформування сфери державних фінансів та продовження боротьби з корупцією.

Порошенко подякував директору-розпоряднику МВФ за її особистий внесок у підтримці України.