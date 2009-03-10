У Ющенка знайшли лише один спосіб погасити борги з зарплати

Вирішити питання погашення заборгованості із зарплати, а також заборгованості за спожитий газ неможливо без внесення змін до Державного бюджету України на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

При цьому він зазначив, що на сьогодні з понад 1,5 млрд. грн. суми заборгованості із заробітної плати 71% припадає на активно працюючі підприємства, у яких виникли проблеми з відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Також, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, викликає побоювання зростання заборгованості за спожитий підприємствами газ. Так, на 6 березня рівень розрахунків за спожитий з початку поточного року газ становить 61%, рівень розрахунків у цілому – 66%. Серед регіонів, що відзначилися, і населених пунктів, де рівень розрахунків менше 50%, - Донецьк (22%), Мелітополь (8%), Кременчук, Харків, Умань (31%), Севастополь, Київ (20%).

Крім того, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ звернув увагу на проблему стрімкого збільшення кількості безробітних, яких, за прогнозами Секретаріату, до кінця травня буде більш як 3 млн. чоловік.

За його словами, на жаль, у рамках діючого бюджету розв`язати вказані вище проблеми неможливо. При цьому необхідні зміни потрібно вносити якнайскоріше, підкреслив він.

“Зміни можна внести завжди, але чим пізніше будуть внесені такі зміни, тим важче буде усувати проблеми в регіонах. Чим раніше пропозиції потраплять до парламенту і чим раніше вони будуть розглянуті, тим швидше ми зможемо усунути наслідки кризи, які сьогодні б`ють по населенню», - сказав він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ не виключає, що для прискорення процес внесення змін до Держбюджету буде створений спільна робоча група, до якої ввійдуть представники всіх органів влади.

“Я не виключаю, що буде створена спільна робоча група” - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 2 березня на нараді з питань виплати заробітної плати на державних підприємствах зажадала впродовж березня погасити заборгованість із виплати зарплати в державному секторі економіки, яка на початок березня становила 341 млн. грн.

За інформацією Державного комітету статистики, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку 2009 року збільшилася на 36%, або на 401,6 млн. грн., і на 1 лютого становила 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн. (на 1 січня ц.р. заборгованість становила 1 млрд. 123,5 млн. грн.).