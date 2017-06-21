Главу секретаріату "Депконтролю" відправили в СІЗО – нардеп

Глава Секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль" Вадим Руденко затриманий у справі про хабарництво народних депутатів Максима Полякова (фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блоку Петра Порошенка"). Про це повідомив Максим Поляков, пише 112 з посиланням на "Українські новини".

"Руденко зараз перебуває під слідством у СІЗО. Затримали його у спортзалі під час тренування, за версією НАБУ - на місці злочину", - зазначив народний депутат.

Як пише ЗМІ, главу Секретаріату "Депутатського контролю" затримали за вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на народних депутатів з метою внесення змін у Податковий і Митний кодекси. За словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, представникові іноземного підприємства, яке мало намір налагодити видобуток бурштину в Україні, влаштували зустріч з Вадимом Руденком, на якій той обіцяв протягнути через парламент ряд змін у законопроекти.

"Глава Секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль", який, у свою чергу, вихваляючись численними "надійними" відносинами з народними обранцями, звернувся до члена зазначеного міжфракційного депутатського об'єднання народному депутату Полякову для сприяння в реалізації зазначених інтересів шляхом використання передбаченої законом законодавчої ініціативи", - заявив Холодницький.

Як повідомлялося, САП направила в Генеральну прокуратуру подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.