САП готова дозволити розкриття таємниці слідства для того, щоб ВР ухвалила зняття недоторканності з 5 депутатів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова надати дозвіл на розкриття таємниці слідства для ухвалення Верховною Радою рішення про зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності 5 народних депутатів, підозрюваних у скоєнні злочинів.

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав на своїй сторінці у Facebook.

Холодницький висловив вдячність генпрокурору Юрію Луценку за оперативне погодження та внесення до Верховної Ради подань САП про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятьох депутатів.

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Керівник САП висловив сподівання що парламентарії нададуть згоду на притягнення до кримінальної відповідальності своїх колег та однопартійців для проведення об’єктивного та повного досудового розслідування за ознаками ймовірних корупційних злочинів.

«Прокурори - процесуальні керівники САП готові дати дозвіл на розкриття таємниці слідства в необхідному обсязі та надати всі необхідні матеріали депутатам для прийняття виваженого рішення, а я готовий особисто представити позицію слідства в Комітеті з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України та в залі парламенту», - додав керівник САП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Лозового, (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн), та депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.

Також сьогодні Генпрокуратура направила до ВР подання на Дейдея, «в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн».

Крім того, відомство просить ВР зняти недоторканність з Розенблата, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. дол.» та Полякова, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва». Поляков і Розенблат підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вже направив подання до Регламентного комітету парламенту.