До Ради направлено подання про притягнення до кримінальної відповідальності "радикала" Лозового (документ)

Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Читайте такожУ НАБУ прокоментували подання ГПУ на трьох депутатів: кажуть, що розслідують тільки справи Лозового та Дейдея

"Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради для розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України А.С. Лозового", - сказано у повідомленні.

Також Сарган опублікувала копію подання генпрокурора Юрія Луценка, у якому, зокрема, сказано: "Направляю для розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Лозового Андрія Сергійовича".

Своєю чергою Луценко у Facebook написав, що «вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата А.Лозового, в діях якого вбачаються ознаки навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн».

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Луценко заявив, що після перевірки електронних декларацій прокуратура підготувала подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з Лозового, а також з депутатів Геннадія Бобова (група "Відродження"), Євгена Дейдея (фракція "Народного фронту"). Зокрема, тоді Луценко поінформував, що проти Лозового відкрито провадження за ст. 212 (ухилення від сплати податків), 368 прим. 2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

22 травня Лозовий заявив, що подав позов до Луценка через поширення ним нібито неправдивої інформації про ухилення від сплати податків та незаконне збагачення.

23 травня Сарган повідомила, що ухвалено рішення направити до парламенту подання на зняття депутатської недоторканності тільки з Бобова.

Вона пояснила, що подання на Лозового та Дейдея генпрокурор повернув до САП на доопрацювання.

У декларації по доходи за 2015 рік Лозовий задекларував, серед іншого, 150 тис. євро готівкою, колекції ікон, вин, холодної зброї і хрест зі святими мощами.