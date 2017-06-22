У Швейцарії арештували €15 мільйонів гарантій України на проведення Євробачення-2017

Для належної підготовки та проведення Євробачення-2017 в Україні Європейській мовній спілці було надано фінансову гарантію в сумі 15 мільйонів євро. Міжнародний пісенний конкурс був успішно проведений в Україні, отже сума гарантії мала повернутись. Про це повідомили у прес-службі UA:Перший.

"Проте Європейська мовна спілка (ЄМС) повідомила Національній суспільній телерадіокомпанії України (НСТУ), що Женевське управління примусового стягнення заборгованості ініціювало процедуру накладення арешту на суму цієї гарантії", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що у своєму офіційному листі до ЄМС це управління не повідомило про підстави накладення арешту й не вказало ініціатора цієї процедури.

"Ми найняли юридичну фірму зі Швейцарії, оскільки потрібно з’ясувати всі обставини справи та визначити порядок застосування процедури накладення арешту відповідно до швейцарського законодавства", - зазначив Зураб Аласанія.

Як повідомляв УНІАН, у цілому Україна витратила на проведення Євробачення-2017 у Києві 20,4 мільйона євро.