У Тимошенко придумали, як змусити заробітчан платити Пенсійному фонду

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що трудові мігранти повинні перераховувати кошти в Пенсійний фонд для свого пенсійного забезпечення після повернення на батьківщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів, коментуючи розгляд на засіданні уряду питання про заходи посилення Пенсійного фонду.

«Деякі речі, які ми прийняли і які дадуть змогу стимулювати наших громадян, які працюють за кордоном, отримувати пенсії в Україні та добровільно перераховувати внески до Пенсійного фонду. Ми вважаємо, що це можуть бути достатньо серйозні надходження», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас перший віце-прем`єр наголосив, що Пенсійний фонд працює стабільно та його бюджет є збалансованим

«Ми підтримали прем`єр-міністра в тому, щоб не збільшувати пенсійний вік. Це принципово. Ми також підтримали рішення не обмежувати розмір пенсій і виплату пенсій працюючим пенсіонерам. Водночас буде оптимізовано роботу з Пенсійним фондом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР і виконуючий обов`язки директора Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Пабло СААВЕДРА вважають, що Україна в середньостроковій перспективі повинна здійснити пенсійну реформу через критичне старіння населення.