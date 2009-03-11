Яценюк застерігає, що імпортні харчі повезуть в Україну контрабандою

Підняття ставок імпортного ввізного мита на сільськогосподарську продукцію призведе лише до тінізації та контрабанди ринку, заявив народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК під час перебування у Черкаській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “фронту змін”, він вважає, що 2 мільярди гривень врятують ситуацію в аграрному секторі країни. «Вони дадуть можливість пролонгувати кредити отримані с/г підприємствами», – зазначив А.ЯЦЕНЮК і додав, що банкам, які можуть видати ці кредити, необхідна підтримка уряду і НБУ.

За його словами, «необхідно рефінансувати такі банки і відстрочити терміни погашення кредитів».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, кожен аграрний регіон повинен мати окремий план розвитку з урахуванням специфіки. «Ця специфіка має з’явитися через утворення ринку сільськогосподарської продукції, справедливої ціни, яка формується завдяки конкурентному середовищу», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «дешеве харчування у повному обсязі має бути пріоритетом номером один для держави в період економічної кризи».

На його думку, підняття ставок імпортного ввізного мита на сільськогосподарську продукцію призведе до тінізації та контрабанди ринку. «Ми це вже проходили, коли цукор контрабандою завозили, м’ясо та курятину», – додав він.

Лідер «Фронту змін» наголосив, що зараз необхідно “боротися з корупцією, детінізувати ринок і надати можливість національному товаровиробнику за допомогою системи прозорих дотацій, кредитів забезпечити Україну найважливішим – харчуванням”.

Під час перебування на Черкащині А.ЯЦЕНЮК зустрівся з жителями села Кумейки і відвідав дитячий садок «Гайок». У селі майже 60 дітей дошкільного віку, але садок не працює вже 10 років. А.ЯЦЕНЮК передав адміністрації закладу опалювальний котел і пообіцяв найближчим часом виділити 100 тисяч гривень на ремонт будівлі.